СМИ: Первая встреча Израиля и ХАМАС завершилась безрезультатно
7 июля 202504:32
Первая встреча в рамках переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, сообщает Reuters.
Как заявили палестинские чиновники, израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как реальной власти у нее нет. На встрече обсуждался механизм доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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