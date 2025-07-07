СМИ: Первая встреча Израиля и ХАМАС завершилась безрезультатно

Как заявили палестинские чиновники, израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как реальной власти у нее нет. На встрече обсуждался механизм доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

