СМИ: Первая встреча Израиля и ХАМАС завершилась безрезультатно

Первая встреча в рамках переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, сообщает Reuters.

СМИ: ХАМАС передало положительный ответ на предложение о перемирии

Как заявили палестинские чиновники, израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как реальной власти у нее нет. На встрече обсуждался механизм доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры