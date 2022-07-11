Сокуров представил трейлер «Сказки»

Режиссер Александр Сокуров представил трейлер фильма «Сказка», премьера которого состоится 6 августа на кинофестивале в швейцарском Локарно.

Видео опубликовано на странице Фонда Сокурова «ВКонтакте». «Сказка» - это фантастическая история о Второй мировой войне.

«Поеду, если выпустят!» Сокуров объяснил, почему решил показать «Сказку» в Локарно

Ранее Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что считает Локарно более подходящей площадкой для показа его фильма «Сказка», чем Каннский фестиваль.

Режиссер также отметил, что поедет в Локарно, если его выпустят из России.

В конце июня Сокуров рассказывал, что не смог выехать в Финляндию, провел четыре часа на границе и вернулся в Петербург. По словам режиссера, это решение объяснили коронавирусными ограничениями.

Организаторы Каннского фестиваля, проходившего в мае на фоне бойкота российских делегаций, говорили, что готовы пригласить на него Сокурова, однако режиссер объяснил тогда «Радиоточке НСН», почему не повезет «Сказку» на Лазурный берег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмКинофестивальАлександр Сокуров
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