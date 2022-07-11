Сокуров представил трейлер «Сказки»
Режиссер Александр Сокуров представил трейлер фильма «Сказка», премьера которого состоится 6 августа на кинофестивале в швейцарском Локарно.
Видео опубликовано на странице Фонда Сокурова «ВКонтакте». «Сказка» - это фантастическая история о Второй мировой войне.
Ранее Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что считает Локарно более подходящей площадкой для показа его фильма «Сказка», чем Каннский фестиваль.
Режиссер также отметил, что поедет в Локарно, если его выпустят из России.
В конце июня Сокуров рассказывал, что не смог выехать в Финляндию, провел четыре часа на границе и вернулся в Петербург. По словам режиссера, это решение объяснили коронавирусными ограничениями.
Организаторы Каннского фестиваля, проходившего в мае на фоне бойкота российских делегаций, говорили, что готовы пригласить на него Сокурова, однако режиссер объяснил тогда «Радиоточке НСН», почему не повезет «Сказку» на Лазурный берег.
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