Появился новый способ обмана в Telegram
Аферисты стали использовать новую функцию «предложенных публикаций» в Telegram для отправки фишинговых ссылок владельцам крупных каналов, которые маскируют под якобы интересный контент, сообщают «Известия».
Мошенники пытаются предложить владельцу канала щедрый гонорар, чтобы администратор захотел изучить детали по фишинговой ссылке. Это может закончится перехватом управления Telegram-каналом. В дальнейшем злоумышленник сможет требовать выкуп за возврат доступа или использовать канал для обмана подписчиков.
Ранее мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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