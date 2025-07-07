Появился новый способ обмана в Telegram

Аферисты стали использовать новую функцию «предложенных публикаций» в Telegram для отправки фишинговых ссылок владельцам крупных каналов, которые маскируют под якобы интересный контент, сообщают «Известия».

Как защитить домашний телефон от звонков мошенников

Мошенники пытаются предложить владельцу канала щедрый гонорар, чтобы администратор захотел изучить детали по фишинговой ссылке. Это может закончится перехватом управления Telegram-каналом. В дальнейшем злоумышленник сможет требовать выкуп за возврат доступа или использовать канал для обмана подписчиков.

Ранее мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МошенничествоМошенникиМессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры