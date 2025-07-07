Лавров: Ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля
Рост государственного долга в США вышел из-под контроля, сообщает RT со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, доверие к американскому доллару из-за незаконных санкций было подорвано. По словам дипломата, госдолг достиг $37 трлн и продолжает расти.
Глава МИД РФ отметил, что многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы обнажила эпидемия коронавируса.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о государственных расходах, который предусматривает снижение налогов и увеличение потолка госдолга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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