Лавров: Ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля

По его словам, доверие к американскому доллару из-за незаконных санкций было подорвано. По словам дипломата, госдолг достиг $37 трлн и продолжает расти.

Глава МИД РФ отметил, что многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы обнажила эпидемия коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о государственных расходах, который предусматривает снижение налогов и увеличение потолка госдолга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

