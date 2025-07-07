Лавров: Ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля

Рост государственного долга в США вышел из-под контроля, сообщает RT со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Маск вновь «набросился» на Трампа

По его словам, доверие к американскому доллару из-за незаконных санкций было подорвано. По словам дипломата, госдолг достиг $37 трлн и продолжает расти.

Глава МИД РФ отметил, что многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы обнажила эпидемия коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о государственных расходах, который предусматривает снижение налогов и увеличение потолка госдолга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры