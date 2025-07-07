СМИ: Ущерб от коллапса в аэропортах 5-6 июля превысил 20 млрд рублей

По данным издания, отмена одного рейса, который выполняется на Boeing 737-800, может обойтись в 15-23 миллиона рублей прямых расходов. Таким образом, первые сутки обошлись авиаперевозчикам в 3,9-5,9 миллиарда рублей только за отмену рейсов в трех аэропортах страны – в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кроме того, уход одного самолета на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа.

А для корректной оценки ущерба от введения плана «Ковер» и перебоев с мобильным интернетом необходимо учитывать убытки пассажиров, которые не успевают на стыковочные рейсы и в финальные пункты назначения, убытки сервисов такси и иных смежных сфер. Размер таких непрямых убытков только по трем регионам может составлять несколько десятков миллиардов рублей.

По словам экспертов, размещение и питание за счет авиакомпаний должны обеспечивать аэропорты, а небольшим перевозчикам во избежание банкротства необходимы косвенные меры господдержки.

Ранее в российских аэропортах вновь произошел коллапс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

