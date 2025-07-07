Маск: Партия «Америка» может поддержать кандидата в президенты

Американский миллиардер Илон Маск сообщил в соцсети X, что его партия «Америка» может выступить в поддержку кандидата на должность главы государства в 2028 году.

Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США

Однако, по его словам, фокус в ближайшие 12 месяцев будет на выборах в Палату представителей и Сенат.

Ранее Маск указал, что The America Party сформирована, чтобы вернуть свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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