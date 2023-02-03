Опубликован первый трейлер сериала о группе «Король и шут»

В проекте, который создатели называют «панк-сказкой», рассказывается история культовой питерской рок-группы.

«В сериале покажут, как панки из Петербурга выбирали название группы, давали первые первые концерты, собрали полный зал «Юбилейного», впервые выступили в Москве и на крупнейших площадках страны», - говорится в описании.

Отмечается, что параллельно реальной истории события происходят в мире-фантазии, где Горшок и Князь спасают принцессу из плена колдуна и встречают персонажей из своих песен.

Ранее телеканал СТС объявил, что в 2023 году в эфир выйдет продолжение сериала «Папины дочки», сообщает НСН.