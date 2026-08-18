Он настаивает на том, что к искусству нужно относиться бережно, а доступ к нему следует регулировать, чтобы не допустить его обесценивания и расхищения.

«Я очень хорошо знаком с Миядзаки. Это очень просвещённый человек, который очень любит русское искусство. Когда мы с ним говорили, он признался, что его любимый художник — Левитан. Он даже цитировал его в своих фильмах! После этого я купил дорогую книгу по русскому искусству, изданную ещё в 1910 году, и подарил Миядзаки. Искусство должно храниться в культурных руках. Я пока не связывался с музеем Ghibli и Миядзаки. У меня это вырвалось, потому что я получил слишком много мерзости от происходящего, где я пытаюсь внедрить в сознание, что художники — выдающиеся творцы, которые сделали ту самую мультипликацию, которую сегодня называют "золотой коллекцией". Мои два фильма трижды назывались лучшими фильмами мира в мультипликации. Но на это не обращают внимания, как будто это происходит каждый день. Единственный способ наказать этих людей — лишить их возможности пользоваться этим искусством. Если такое произойдёт, то будет составляться договор, должны быть оговорены все условия, чтобы это не попало в частные руки, которые могут всё это разбазарить в любую сторону», — добавил Норштейн.

Юрий Норштейн — выдающийся советский и российский режиссёр-мультипликатор, народный артист РФ. Известен прежде всего мультфильмами «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок», которые мировые эксперты не раз называли лучшими анимационными лентами в истории. Работал на «Союзмультфильме». Много лет сотрудничает с женой — художником Франческой Ярбусовой. Норштейн также преподаёт, проводит мастер‑классы и активно выступает в защиту авторского права и ценности художественного труда.

Ранее юрист по авторскому праву, представитель Франчески Ярбусовой и Юрия Норштейна Виктор Осипов рассказал НСН, что художник-постановщик мультфильма «Ёжик в тумане» Ярбусова подала в суд на Банк России, так как «Союзмультфильм» не имеет отношения к изображению, которое использовано на памятных монетах ЦБ.

