Мультипликатор Норштейн объяснил решение передать свои работы Миядзаки
Юрий Норштейн в эфире НСН резко раскритиковал отношение к художникам «Союзмультфильма» и с горечью констатировал, что труд выдающихся мастеров обесценивается, а память о них стирается.
Российский художник-мультипликатор, режиссёр Юрий Норштейн рассказал НСН, почему решил передать свои работы японскому коллеге Хаяо Миядзаки, назвав такое решение единственным способом защиты искусства от частных рук.
Норштейн ранее рассказал, что собирается завещать свои работы, наброски и другие материалы японскому музею анимационной студии Ghibli и основавшему ее режиссеру Хаяо Миядзаки. Норштейн резко раскритиковал отношение к художникам «Союзмультфильма», чьё наследие оказалось в частных руках, и с горечью констатировал, что труд выдающихся мастеров обесценивается, а память о них стирается.
«Как должен поступить человек, если он живёт в своей стране, работает для своей страны, для своих зрителей, для себя, а его считают холопом? Это нелепо! У нас что, крепостное право? Почему из меня, моей супруги и ещё 140 художников, которые работали за всю историю "Союзмультфильма", делают холопов? Я говорю обо всём корпусе художников, которые работали на студии с 1936 по 1993 год. Живых из них 15–17 человек. Но они работали, создавали этот корпус. Сейчас он попал в частные руки безграмотных мерзавцев, ничего не понимающих в искусстве. А мы — никто, про нас не просто забыли. На нас смотрят сквозь доллары. Значит, я стране не нужен. Я должен думать, куда это может уйти. Не в Музей кино же, который находится так, что туда никто не доедет. Раньше Музей кино был у метро "Краснопресненская", там было восемь залов, они всегда были заполнены», — сказал собеседник НСН.
Он настаивает на том, что к искусству нужно относиться бережно, а доступ к нему следует регулировать, чтобы не допустить его обесценивания и расхищения.
«Я очень хорошо знаком с Миядзаки. Это очень просвещённый человек, который очень любит русское искусство. Когда мы с ним говорили, он признался, что его любимый художник — Левитан. Он даже цитировал его в своих фильмах! После этого я купил дорогую книгу по русскому искусству, изданную ещё в 1910 году, и подарил Миядзаки. Искусство должно храниться в культурных руках. Я пока не связывался с музеем Ghibli и Миядзаки. У меня это вырвалось, потому что я получил слишком много мерзости от происходящего, где я пытаюсь внедрить в сознание, что художники — выдающиеся творцы, которые сделали ту самую мультипликацию, которую сегодня называют "золотой коллекцией". Мои два фильма трижды назывались лучшими фильмами мира в мультипликации. Но на это не обращают внимания, как будто это происходит каждый день. Единственный способ наказать этих людей — лишить их возможности пользоваться этим искусством. Если такое произойдёт, то будет составляться договор, должны быть оговорены все условия, чтобы это не попало в частные руки, которые могут всё это разбазарить в любую сторону», — добавил Норштейн.
Юрий Норштейн — выдающийся советский и российский режиссёр-мультипликатор, народный артист РФ. Известен прежде всего мультфильмами «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок», которые мировые эксперты не раз называли лучшими анимационными лентами в истории. Работал на «Союзмультфильме». Много лет сотрудничает с женой — художником Франческой Ярбусовой. Норштейн также преподаёт, проводит мастер‑классы и активно выступает в защиту авторского права и ценности художественного труда.
Ранее юрист по авторскому праву, представитель Франчески Ярбусовой и Юрия Норштейна Виктор Осипов рассказал НСН, что художник-постановщик мультфильма «Ёжик в тумане» Ярбусова подала в суд на Банк России, так как «Союзмультфильм» не имеет отношения к изображению, которое использовано на памятных монетах ЦБ.
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