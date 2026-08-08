Мультипликатор Норштейн завещает свои работы музею Ghibli и Хаяо Миядзаки

Российский мультипликатор Юрий Норштейн собирается завещать свои работы, наброски и другие материалы японскому музею анимационной студии Ghibli и основавшему ее режиссеру Хаяо Миядзаки. Об этом Норштейн сообщил Клубу путешествий Михаила Кожухова.

«Мне надо будет успеть завещание составить, чтобы ни в коем случае никуда, ни в какой киномузей (не отдали работы – прим. НСН)», - отметил режиссер.

Известно, что создатель советского мультфильма «Ежик в тумане» давно дружит с японским коллегой. При этом сам Миядзаки не раз говорил, что творчество Норштейна служило для него вдохновением на протяжении карьеры, передает издание «Афиша Daily».