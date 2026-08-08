Мультипликатор Норштейн завещает свои работы музею Ghibli и Хаяо Миядзаки
Российский мультипликатор Юрий Норштейн собирается завещать свои работы, наброски и другие материалы японскому музею анимационной студии Ghibli и основавшему ее режиссеру Хаяо Миядзаки. Об этом Норштейн сообщил Клубу путешествий Михаила Кожухова.
«Мне надо будет успеть завещание составить, чтобы ни в коем случае никуда, ни в какой киномузей (не отдали работы – прим. НСН)», - отметил режиссер.
Известно, что создатель советского мультфильма «Ежик в тумане» давно дружит с японским коллегой. При этом сам Миядзаки не раз говорил, что творчество Норштейна служило для него вдохновением на протяжении карьеры, передает издание «Афиша Daily».
По словам Норштейна, он нашел в японской культуре уважение и интерес к созиданию. Он рассказал, что очень любит Японию, которую впервые посетил в 1993 году.
Советский мультипликатор показал, что в его студии хранятся производственный станок, бумажные шарнирные куклы персонажей мультфильмов, многочисленные рисунки, раскадровки, а также катушки со съемочным материалом.
Ранее искусствовед и историк анимации Анна Голда в интервью НСН отметила, что «Шепот сердца» будет интересен и понятен даже зрителям, далеким от японской анимации, благодаря универсальной и вневременной истории.
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