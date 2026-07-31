В российский прокат выйдет анимационный фильм 1995 года «Шёпот сердца» студии Ghibli. Мультфильм выйдет в новой 4K-реставрации. Он рассказывает о 14-летней девочке, ее первом романтическом увлечении и поиске призвания. Мультфильм стал единственной режиссерской работой Ёсифуми Кондо, много лет работавшего в студии Ghibli мультипликатором. Голда подчеркивает, что он много перенял у легендарного сооснователя студии Хаяо Миядзаки, однако сохранил свой уникальный стиль и почерк.

«Ёсифуми Кондо начинал работать с основателями Ghibli Хаяо Миядзаки и Исао Такахата в качестве мультипликатора еще до того, как они создали студию. Спустя 10 лет после ее основания Кондо выпустил свой первый и единственный мультфильм именно в качестве режиссера. Он умер через несколько лет после того, как вышел этот мультфильм, и это единственное, что нам от него осталось, именно как от режиссера. Кондо считается одним из главных правопреемников творческого метода Миядзаки и Такахаты, и это заметно по получившемуся у него мультфильму и в сюжетном плане, и визуальном, и в плане некоторых творческих решений. Хотя есть и определенные отличия в силу того, что режиссер другой, а сама история более лиричная, более романтичная, чем мы зачастую видим у Миядзаки», — рассказала Голда.

Собеседница НСН отметила, что фильм рассчитан на широкую публику. Хотя он был создан более 30 лет назад, он актуален и для современных зрителей, так как затрагивает темы первой любви и поисков себя.

«Тематика универсальная и всем понятная, потому что главные герои учатся в школе, а мы все учились в школе и нам просто себя с ними ассоциировать. Это что-то, что вряд ли может устареть, потому что любое новое поколение молодых людей ищет себя, ищет свой путь. Эпохи меняются, контекст становится чуть-чуть другим, но внутреннее ощущение остается. И это чувство поиска, первые эмоции, случается с каждым новым поколением, как впервый раз, и мне кажется, что в этом плане эта тема всегда будет актуальна. Это не только вневременной вопрос, но и вне контекста какой-то страны. Хотя это японская школа, для российской аудитории все равно многое будет понятно. В мультфильме очень активно используется массовая жилая застройка одного из районов Токио, и атмосфера очень похожа на нашу городскую жилую застройку второй половины XX века: небольшие квартиры, крупные бетонные дома, асфальтовые улочки. Хотя это все казалось бы другое, но оно все равно находит отклик и пробуждает какие-то свои собственные воспоминания. А еще мультфильм будет понятен вне зависимости от возраста и пола, потому что там есть и главный герой-мальчик, у которого тоже есть свои мечты, стремления и амбиции. Там есть совершенно очаровательные, второстепенные герои: мама главной героини, дедушка главного героя. Можно себя соотносить с любым из персонажей», — рассказала она.