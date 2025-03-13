«Верим в закон»: Юрист Норштейна объяснил иск к ЦБ на 50 млн рублей
Центробанк предоставил лицензионный договор с «Союзмультфильмом», однако изображение персонажа на монете не имеет отношения к мультфильму «Ёжик в тумане», заявил НСН Виктор Осипов.
Центробанк выпустил монеты с персонажем мультфильма «Ёжик в тумане» номиналом 25 рублей в количестве миллиона штук, потому 50 миллионов компенсации, запрошенные в иске художника-постановщика мультфильма Франчески Ярбусовой, соответствуют двукратной стоимости контрафактных экземпляров. Об этом в беседе с НСН рассказал юрист по авторскому праву, представитель Ярбусовой и Юрия Норштейна Виктор Осипов, уточнив, что сторона защиты верит в перспективу взыскать средства через суд.
Ранее стало известно, что Франческа Ярбусова увеличила требования в иске к Банку России о нарушении авторских прав из-за изображения героя мультика «Ёжик в тумане» на памятной монете с 5 миллионов до 50 миллионов рублей. Осипов отметил, что изначально размер компенсации был определен другим способом.
«Первоначально в иске был указан способ определения компенсации по усмотрению суда. В этом случае закон предусматривает диапазон от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Однако есть и второй способ определения размера компенсации - двукратная стоимость контрафактных экземпляров. Истец исходил из того, что Центробанк выпустил монеты номиналом 25 рублей в количестве миллиона штук. Было еще несколько тысяч серебряных монет номиналом всего в три рубля, хотя фактически они продаются дороже. Если умножить 25 миллионов на два, получим как раз 50 миллионов», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, Центробанк предоставил в материалы дела лицензионный договор с «Союзмультфильмом», однако на монетах представлен образ персонажа из книги, а не из мультфильма.
«Первый документ, который представители Центробанка передали в материалы дела - лицензионный договор с "Союзмультфильмом". Однако мы абсолютно уверены, что действительно нарушены права Франчески Ярбусовой. Центробанк использовал изображения не из мультфильма, а из иллюстраций книги. Это совершенно другой жанр, иллюстрации к книге создаются в другой технике, обычно это живопись. Если бы не было перспектив взыскать средства, конечно, не было бы смысла обращаться в суд. Мы полагаем, что в данном случае закон на нашей стороне и суд прислушается к нашим доводам», - рассказал Осипов.
Ранее советский и российский режиссер, художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн сообщал «Радиоточке НСН», что Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу.
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