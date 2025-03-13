«Верим в закон»: Юрист Норштейна объяснил иск к ЦБ на 50 млн рублей

Как добавил собеседник НСН, Центробанк предоставил в материалы дела лицензионный договор с «Союзмультфильмом», однако на монетах представлен образ персонажа из книги, а не из мультфильма.

«Первый документ, который представители Центробанка передали в материалы дела - лицензионный договор с "Союзмультфильмом". Однако мы абсолютно уверены, что действительно нарушены права Франчески Ярбусовой. Центробанк использовал изображения не из мультфильма, а из иллюстраций книги. Это совершенно другой жанр, иллюстрации к книге создаются в другой технике, обычно это живопись. Если бы не было перспектив взыскать средства, конечно, не было бы смысла обращаться в суд. Мы полагаем, что в данном случае закон на нашей стороне и суд прислушается к нашим доводам», - рассказал Осипов.

Ранее советский и российский режиссер, художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн сообщал «Радиоточке НСН», что Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу.

