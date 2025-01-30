Юрист Норштейна: «Союзмультфильм» не имеет отношения к монетам ЦБ «Ежик в тумане»

«Монеты выпустил именно Центробанк, который ссылается на договор с «Союзмультфильмом». Мы пока этот договор не видели, как эта лицензия сформулирована, мы тоже не знаем. Поэтому мы подаем к тому, кто является фактическим нарушителем, а на каком основании он это делал, будет разбираться суд. Организация «Союзмультфильм», которая якобы выдала ЦБ лицензию на выпуск монеты, образована в 2017 году. Как вы понимаете, к производству мультфильма в 1975 она не имеет отношения. В Гражданском кодексе того периода было положение о том, что права на фильм принадлежат киностудии, а права на все остальное принадлежат людям, которые это создавали», - объяснил он.

По словам Осипова, изображение на монете копирует иллюстрацию из книги, поэтому «Союзмультфильм» в любом случае не играет никакой роли.

«Наше требование состоит из нескольких частей. Во-первых, изображение использовано в том формате, какой была иллюстрация в книге. К этому изображению «Союзмультфильм» вообще не имеет никакого отношения. Мы не знаем, эту ошибку допустил Центробанк или «Союзмультфильм» передал неверное изображение из книги. Франческа Альфредовна является автором изображения и для мультфильма, и для книги. Изображение Ежика в мультфильме было сделано как коллаж, новый рисунок не делается при передвижении. У персонажа были зафиксированы несколько поз. То, что сегодня на монете, такого изображения в мультфильме нет, но есть в книге. В книге рисовалось уже обычное изображение», - пояснил юрист.

Также он отметил, что в изображение внесены изменения без согласования автора.

«Во-вторых, это нарушение личных неимущественных прав, нарушено право автора на неприкосновенность произведения, не указано авторство. В изображение внесены несанкционированные автором изменения. Например, Ежик там стоит в зеркальном отражении», - заключил собеседник НСН.

Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу, заявил ранее советский и российский режиссер, художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн «Радиоточке НСН».

