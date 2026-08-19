В российском прокате остро не хватает жанрового разнообразия, в частности, хороших боевиков и фильмов ужасов, сказал ТАСС режиссер Ким Дружинин. По его словам, сегодня создавать чистые жанровые картины мешает стремление к удешевлению и ускорению производства. Войтинский допустил, что зритель сегодня не слишком заинтересован в подобном кино.

«Я бы хотел поработать над такими проектами, очень люблю боевики. Также люблю сказки, фэнтезийные сюжеты. Мой первый фильм "Черная молния" о российском супергерое на летающей "Волге" был довольно успешным, но вышел в прокат одновременно с "Аватаром". Картина стала заметной и в каком-то смысле культовой для фанатов, но мне показалось, что этот подход не настолько востребован. Выводы я сделал. Мы - инструмент аудитории. Как я вижу, в России и во всем мире преобладают сказочные сюжеты. Сейчас "Колобок" поспорил с "Человеком-пауком", но это фильмы одного жанра. История о том, что человек получил силу после укуса паука - разве не сказка? Это сказка, просто более современная», - сказал он.