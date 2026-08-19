Та же сказка: Войтинский сравнил «Человека-паука» с «Колобком»
Сборы «Человека-паука», «Мстителей» и «Аватара» подтверждают, что зритель сегодня отдает предпочтение не жанровому кино, а сказочным и красочным сюжетам, сказал НСН Александр Войтинский.
Приходя в кинотеатр, аудитория хочет видеть что-то смешное и героическое, потому кинематографисты мира делают ставку на сказочные сюжеты, а не на жанровое кино, заявил в беседе с НСН режиссер Александр Войтинский.
В российском прокате остро не хватает жанрового разнообразия, в частности, хороших боевиков и фильмов ужасов, сказал ТАСС режиссер Ким Дружинин. По его словам, сегодня создавать чистые жанровые картины мешает стремление к удешевлению и ускорению производства. Войтинский допустил, что зритель сегодня не слишком заинтересован в подобном кино.
«Я бы хотел поработать над такими проектами, очень люблю боевики. Также люблю сказки, фэнтезийные сюжеты. Мой первый фильм "Черная молния" о российском супергерое на летающей "Волге" был довольно успешным, но вышел в прокат одновременно с "Аватаром". Картина стала заметной и в каком-то смысле культовой для фанатов, но мне показалось, что этот подход не настолько востребован. Выводы я сделал. Мы - инструмент аудитории. Как я вижу, в России и во всем мире преобладают сказочные сюжеты. Сейчас "Колобок" поспорил с "Человеком-пауком", но это фильмы одного жанра. История о том, что человек получил силу после укуса паука - разве не сказка? Это сказка, просто более современная», - сказал он.
Как отметил собеседник НСН, понятие сказки в российском кино сузилось сегодня до фильмов для семейной аудитории, однако оно куда шире.
«Возможно, кинематографистам стоит расширять понятие сказки. Искать ее в современном мире, в нашей реальности. Кассовые "Мстители", "Аватар" - на грани со сказкой, это красочно снято. Мы всегда будем снимать сказки – надо это понять и полюбить», - подчеркнул Войтинский.
По его словам, другие жанры кино также имеют право на существование, однако их аудитория куда уже.
«У хорроров и драм есть своя ниша. Такие фильмы облюбованы критиками, фанатами. Да, однажды какая-то драма получила резонанс. Но что зритель хочет посмотреть в выходные вместе с друзьями? Он хочет посмотреть, как ужасна жизнь или испугаться? Нет, люди хотят веселиться, иногда немного поплакать. Им хочется чего-то смешного, чего-то героического. Кино должно помогать жить, наполнять оптимизмом. Мы хотим жить дальше – поэтому хотим смотреть сказки», - объяснил он.
Ранее режиссер Сарик Андреасян в интервью НСН допустил, что тренд на сказки в российском кино никогда не исчерпает себя, поскольку такие фильмы – пример семейного кино, основанного на национальной культуре. При этом, по его словам, сегодня в России выходит много семейных проектов, но не все из них успешны в прокате, поскольку зритель – не дурак, и отличает подделку от чего-то большого.
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