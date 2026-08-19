Путин заявил о росте ВВП на 1,3%
Экономическая динамика в России «в целом скромная, но позитивная». Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, он отметил, что прирост валового внутреннего продукта «находится на отметке около одного процента».
«Причём за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во втором квартале было 1,3%», - сказал глава государства.
Путин добавл, что качественное развитие экономики РФ и выход на более высокие темпы роста - в числе национальных целей.
Ранее в Минфине заявили, что дефицит российского бюджета за семь месяцев составил 2,8% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии побил рекорд пассажиропотока
- Путин: Атаки ВСУ не имеют критических последствий, но наносят вред
- Путин заявил о росте ВВП на 1,3%
- Повторяют за кем-то: Почему россияне не следят за модными трендами
- Новый рекорд: Россияне тратят 40% доходов на еду
- Ректор МосИТИ перечислил самые востребованные профессии в театре и цирке
- Стилист Белов сравнил шопинг в ТЦ и на маркетплейсах
- Россиян предупредили о скрывающиеся в общественных кулерах рисках для здоровья
- В ГУУ назвали самые востребованные направления среди абитуриентов
- МИД: Проход через Ормузский пролив должен остаться свободным