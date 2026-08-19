Путин заявил о росте ВВП на 1,3%

Как пишет RT, он отметил, что прирост валового внутреннего продукта «находится на отметке около одного процента».

«Причём за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во втором квартале было 1,3%», - сказал глава государства.

Путин добавл, что качественное развитие экономики РФ и выход на более высокие темпы роста - в числе национальных целей.

Ранее в Минфине заявили, что дефицит российского бюджета за семь месяцев составил 2,8% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».