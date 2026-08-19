Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии уничтожением за попытки военной экспансии
Северная Корея серьёзно следит за попытками «военной экспансии» Японии. Как пишет РИА Новости, об этом заявила сестра лидера страны Ким Е Чжон.
По её словам, Пхеньян считает действия Токио угрозой, которая привести к нарушению баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», — заключила сестра Ким Чен Ына.
Ранее профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков заявил, что Ким Е Чжон может лишиться влияния после смены власти в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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