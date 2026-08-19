Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии уничтожением за попытки военной экспансии

По её словам, Пхеньян считает действия Токио угрозой, которая привести к нарушению баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», — заключила сестра Ким Чен Ына.

Ранее профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков заявил, что Ким Е Чжон может лишиться влияния после смены власти в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

