Путин: Атаки ВСУ не имеют критических последствий, но наносят вред

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что это «и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры».

«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно», - отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что трудности, которые России создают на топливном рынке «носят, безусловно, временный характер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

