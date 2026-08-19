Путин: Атаки ВСУ не имеют критических последствий, но наносят вред
На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, в том числе и внешнее давление. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что это «и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры».
«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно», - отметил глава государства.
Ранее Путин заявил, что трудности, которые России создают на топливном рынке «носят, безусловно, временный характер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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