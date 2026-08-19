Повторяют за кем-то: Почему россияне не следят за модными трендами

В России большинство граждан не следят за модными трендами, заявил международный эксперт по стилю Александр Белов в пресс-центре НСН.

«Особенно у мужчин в России нет сильной привязанности к модным трендам, к вещам, которые актуальны в этом сезоне, а в следующем уже будут не модными. Если человек работает в сфере моды, в творческих профессиях, там такое поддерживается. Но зачастую люди покупают похожие вещи каждый год. Люди в магазине не ищут трендовые вещи с подиума, они могут купить то, что увидели на ком-то, что им понравилось. Россияне покупают одежду под сезон, на осень плащи, зонт и так далее. Многим главное одеться как кто-то, кто им нравится», - отметил он.

На маркетплейсах шопинг менее качественный, магазин бренда – это его лицо, в онлайне много безликих брендо, заявил международный эксперт по стилю Александр Белов в пресс-центре НСН.

