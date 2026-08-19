Не знают и не ходят? Почему очереди в ясли сократились почти в 50 раз

Родители часто не готовы отдавать своих детей в дошкольные учреждения сразу после рождения, заявила НСН Татьяна Буцкая.

Многие матери не хотят расставаться с ребенком спустя два месяца после рождения, а некоторые не знают всех преимуществ ясель, рассказала НСН первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Очередь в ясли в России сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС. Буцкая подчеркнула, что эта статистика не так проста.

В России очередь в ясли сократилась в 48 раз с 2019 года
«С ясельными группами все не так просто. Они собираются под количество заявок — на одного ребенка не заведут. Мало родителей, которые готовы отдавать своих детей с двух месяцев. Плюс может возникнуть история, что заявки есть, но их мало, и они в разных концах города. Чтобы улучшить ситуацию надо, во-первых, информировать родителей о том, что у них есть такая законная возможность. Во-вторых, каждый раз, когда родители обращаются, объяснять, как мамам помогут в конкретной ситуации. Ситуация с детскими садами другая — там не могут не набрать», — объяснила она.

Буцкая добавила, что с детскими садами ситуация другая.

«Доступность детских садов сегодня практически 99%. Во многих регионах 100%, где-то есть 95%, но это редкие субъекты. Какие могут быть вопросы? Есть детский сад во дворе, но места там нет, поэтому отправляют куда-то в двух-трех остановках езды от дома. Такое может быть, но все поправимо. Часто в середине года снова появляются места, потому что какие-то дети уезжают, переводятся, не ходят — надо следить за этим. А записаться можно сразу после рождения», — указала она.

Ранее Буцкая призвала в эфире НСН финансировать курсы для молодых пап.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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