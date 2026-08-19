Многие матери не хотят расставаться с ребенком спустя два месяца после рождения, а некоторые не знают всех преимуществ ясель, рассказала НСН первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.



Очередь в ясли в России сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС. Буцкая подчеркнула, что эта статистика не так проста.