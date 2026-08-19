Путин: Складские мощности после атак ВСУ требуют восстановления

Несмотря на недавние террористические атаки торговая инфраструктура в России действует эффективно и устойчиво. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Атаки ВСУ не имеют критических последствий, но наносят вред

Как пишет RT, он отметил, что пострадавшие в результате этих атак логистические и складские мощности «требуют восстановления, в том числе при участии государства».

«Прошу правительство принять соответствующую программу... восстановление повреждённых объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне», - Сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее в Самарской области полностью выгорел склад Wildberries, который был атакован украинским беспилотником 2 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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