Самолет МЧС РФ направлен в Сербию для тушения природных пожаров

Борт Ил‑76 МЧС России был направлен в Сербию в связи с критическим обострением пожарной обстановки и угрозой населённым пунктам. Об этом сообщает RT.

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В ведомстве отметили, что самолёт был направлен по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующего обращения сербской стороны.

«Совместные усилия будут направлены на локализацию природных пожаров, а также на защиту населённых пунктов и критически важных объектов от угрозы распространения огня», — указали в министерстве.

Ранее газета Financial Times сообщила, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более трёх млрд евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: astrobl.ru
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