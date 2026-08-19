Самолет МЧС РФ направлен в Сербию для тушения природных пожаров

В ведомстве отметили, что самолёт был направлен по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующего обращения сербской стороны.

«Совместные усилия будут направлены на локализацию природных пожаров, а также на защиту населённых пунктов и критически важных объектов от угрозы распространения огня», — указали в министерстве.

Ранее газета Financial Times сообщила, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более трёх млрд евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

