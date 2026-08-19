В Республике Алтай после гибели туристки выдали доплицензии на отстрел медведей
Дополнительные лицензии на отстрел медведей были выданы в Республике Алтай. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.
Решение было принято после того, как в районе посёлка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области.
«В Турочакском районе объявлен режим повышенной готовности. Ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время... В круглосуточном режиме организовано дежурство полиции и охотников», - сказал Максимов.
Ранее в Кудымкарском районе Пермского края медведь напал на 12-летнего ребёнка, который вместе с матерью собирал в лесу землянику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умерла режиссер мультфильма «Незнайка в Солнечном городе» Нина Шорина
- Путин: Следует готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО
- Скончался барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд
- Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии уничтожением за попытки военной экспансии
- Путин: Складские мощности после атак ВСУ требуют восстановления
- Не знают и не ходят? Почему очереди в ясли сократились почти в 50 раз
- В Республике Алтай после гибели туристки выдали доплицензии на отстрел медведей
- Самолет МЧС РФ направлен в Сербию для тушения природных пожаров
- Та же сказка: Войтинский сравнил «Человека-паука» с «Колобком»
- КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии побил рекорд пассажиропотока