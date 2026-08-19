В Республике Алтай после гибели туристки выдали доплицензии на отстрел медведей

Решение было принято после того, как в районе посёлка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области.

«В Турочакском районе объявлен режим повышенной готовности. Ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время... В круглосуточном режиме организовано дежурство полиции и охотников», - сказал Максимов.

Ранее в Кудымкарском районе Пермского края медведь напал на 12-летнего ребёнка, который вместе с матерью собирал в лесу землянику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

