КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии побил рекорд пассажиропотока
КПП «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии побил рекорд пассажиропотока. Как сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС), за сутки через него прошли более 20 тысяч человек.
Как пишет RT, 15 и 16 августа через КПП ежесуточно проходило более 19 тысяч человек.
«Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Высокая интенсивность турпотока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта», - указали в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.
Таможеники добавили, что смены на КПП усилены, число сотрудников увеличено для роста пропускной способности.
Ранее в Эстонии бессрочно продлили ограничения в работе КПП на границе с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Самолет МЧС РФ направлен в Сербию для тушения природных пожаров
- Та же сказка: Войтинский сравнил «Человека-паука» с «Колобком»
- КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии побил рекорд пассажиропотока
- Путин: Атаки ВСУ не имеют критических последствий, но наносят вред
- Путин заявил о росте ВВП на 1,3%
- Повторяют за кем-то: Почему россияне не следят за модными трендами
- Новый рекорд: Россияне тратят 40% доходов на еду
- Ректор МосИТИ перечислил самые востребованные профессии в театре и цирке
- Стилист Белов сравнил шопинг в ТЦ и на маркетплейсах
- Россиян предупредили о скрывающиеся в общественных кулерах рисках для здоровья