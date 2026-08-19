КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии побил рекорд пассажиропотока

Как пишет RT, 15 и 16 августа через КПП ежесуточно проходило более 19 тысяч человек.

«Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Высокая интенсивность турпотока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта», - указали в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

Таможеники добавили, что смены на КПП усилены, число сотрудников увеличено для роста пропускной способности.

Ранее в Эстонии бессрочно продлили ограничения в работе КПП на границе с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

