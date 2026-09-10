К Новому году практика показа зарубежного кино под видом предсеансового обслуживания закончится, ранее сообщил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, российский зритель может увидеть фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» не раньше 1 апреля 2027 года. Бырдин подчеркнул, что с большой долей вероятности эти голливудские новинки будут доступны для онлайн-просмотра.

«Ограничить распространение пиратских цифровых копий могут иностранные правообладатели, но они этой возможностью в последние годы пренебрегают. Роскомнадзор также может ограничить распространение контента, но лишь при наличии дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. Наверное, в кинотеатральном прокате ожидаемых голливудских новинок не будет. Но практически уверен, что при наличии качественной цифровой копии фильмы окажутся на наших UGC-платформах и на всевозможных пиратских ресурсах незамедлительно», - сказал он.