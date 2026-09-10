«Мстители», общий сбор! Почему Роскомнадзор не блокирует пиратское кино в Сети

Выложенный на Rutube или «VK Видео» голливудский фильм сегодня проходит по категории пользовательского видео, сказал НСН Алексей Бырдин.

Фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» с большой долей вероятности можно будет посмотреть на Rutube и «VK Видео», заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

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К Новому году практика показа зарубежного кино под видом предсеансового обслуживания закончится, ранее сообщил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, российский зритель может увидеть фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» не раньше 1 апреля 2027 года. Бырдин подчеркнул, что с большой долей вероятности эти голливудские новинки будут доступны для онлайн-просмотра.

«Ограничить распространение пиратских цифровых копий могут иностранные правообладатели, но они этой возможностью в последние годы пренебрегают. Роскомнадзор также может ограничить распространение контента, но лишь при наличии дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. Наверное, в кинотеатральном прокате ожидаемых голливудских новинок не будет. Но практически уверен, что при наличии качественной цифровой копии фильмы окажутся на наших UGC-платформах и на всевозможных пиратских ресурсах незамедлительно», - сказал он.

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По словам собеседника НСН, российские видеоплатформы при этом уже монетизируют подобный контент.

«Насколько я могу судить, в рамках этих платформ контент, который в реальности представляет собой фильм или сериал, защищенный копирайтом, проходит по категории пользовательского видео. Сегодня он монетизируется в соответствии с тарифными ставками. Я до конца не знаю, как у них все урегулировано, но несомненно монетизация идет – пользователь в ходе просмотра такого контента смотрит еще и рекламу», - уточнил Бырдин.

Редакция НСН также отправила запрос в пресс-службу Rutube и «VK Видео», но на момент написания материала ответ не был получен.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в разговоре с НСН назвала показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах без прокатного удостоверения нарушением закона, добавив, что напрашивается ужесточение государственной политики.

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ФОТО: Marvel Studios
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