«Длинные дни» Трампа: Подкуп избирателей не поможет республиканцам на выборах
Трамп решился на раздачу денег, потому что боится проиграть демократам выборы в Палату представителей, заявил НСН Александр Акимов.
Республиканцы рискуют упустить контроль над Палатой Представителей по итогам выборов, а это превратит следующие два года президентства Дональда Трампа в «очень длинные» дни, рассказал НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Президент США Дональд Трамп выплатит каждому взрослому американцу «дивиденды» в размере $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Этот ход потребует затрат в $1,35 триллиона. Он озвучил это предложение на съезде Республиканской партии, передает Reuters. Акимова не удивил этот шаг.
«Это нестандартный, но широко применимый ход во время различных избирательных кампаний. Конечно, это своего рода популизм, который так любит Трамп. Для него — это стандартная ситуация и известный прием. Он направлен на уязвимые категории населения, тех, кому нужна помощь и пособия. Серьезного эффекта на значительное число избирателей он не возымеет. В Америке у большинства скептическое отношение к таким предложениям. Трамп решился на такое только потому, что очень многое зависит от исхода промежуточных выборов в Конгресс. А сейчас он теряет поддержку из-за экономических проблем, высоких цен на бензин, и нереализованных мирных инициатив на Украине. Республиканцы могут сохранить большинство в Сенате, но, скорее всего, проиграют Палату Представителей демократам. И тогда два года президентства будут очень “длинными” — взаимодействовать с Конгрессом станет очень тяжело», — отметил он.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил НСН, как Трамп попал в предвыборную «ловушку» в Иране.
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