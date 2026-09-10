Республиканцы рискуют упустить контроль над Палатой Представителей по итогам выборов, а это превратит следующие два года президентства Дональда Трампа в «очень длинные» дни, рассказал НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.



Президент США Дональд Трамп выплатит каждому взрослому американцу «дивиденды» в размере $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Этот ход потребует затрат в $1,35 триллиона. Он озвучил это предложение на съезде Республиканской партии, передает Reuters. Акимова не удивил этот шаг.