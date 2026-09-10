Песков: Украина продолжит устраивать провокации, чтобы сильнее втянуть Запад

Украина укстраивала, устраивает и продолжит устраивать разные провокации. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, подобные действия Киева направлены на то, «чтобы поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов».

Представитель Кремля добавил, что провокации Украины - «тема для повышенного внимания российских специальных служб».

Ранее в ФСБ РФ заявили, что Киев планировал теракты против посла Великобритании в Москве для провокации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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