Песков: Украина продолжит устраивать провокации, чтобы сильнее втянуть Запад
Украина укстраивала, устраивает и продолжит устраивать разные провокации. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобные действия Киева направлены на то, «чтобы поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов».
Представитель Кремля добавил, что провокации Украины - «тема для повышенного внимания российских специальных служб».
Ранее в ФСБ РФ заявили, что Киев планировал теракты против посла Великобритании в Москве для провокации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Гены можно изменить: Как выбрать подходящий ДНК-тест
- В России спрогнозировали рост простудных заболеваний к концу сентября
- «Проблема с ЖКТ»: Почему зубные импланты меняют цвет
- Вход в нацпарк «Красноярские Столбы» временно закрыли из-за медведей
- Стоматологи раскрыли, как работает новая модель раннего выявления рисков
- В России заявили, что предвыборная активность Трампа не спасёт республиканцев
- «Шаг вперед»: В конгрессе США оценили визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
- Песков: Украина продолжит устраивать провокации, чтобы сильнее втянуть Запад
- Кто заплатит? Скидки для многодетных семей приведут к росту цен на такси
- Договор не обязывает: Почему «Ветбиохим» не сможет закрыть рты хозяевам погибших собак