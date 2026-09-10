Подписание соглашения с «Ветбиохимом» о денежной компенсации за гибель собак в обмен на молчание не лишает хозяев прав как потребителей в дальнейшем обращаться в другие органы касательно этой ситуации. Об этом НСН рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Владельцам собак, погибших после вакцинации «Мультиканом-8», предложили компенсации в обмен на отказ от претензий и молчание, сообщают российские Telegram-каналы. Так, «Ветбиохим» готов возместить расходы и выплатить от 300 тысяч рублей. После получения денег, человек обязан отказаться от всех дальнейших требований к компании. «В договоре прописана «суровая ответственность» за разглашение условий мирового соглашения и информации о смертях собак, рассказал один из владельцев. Павлов заявил, что попытка компании возместить ущерб до суда законна.

«На самом деле досудебный порядок компенсации вреда допускается. Другой вопрос, что подписывая такие соглашения, которые обязывают потребителя отказаться от всех претензий в дальнейшем, потребитель себя ничем не связывает. Потому что если какие-то аспекты, связанные с нарушением его прав, не были учтены в этом соглашении, у него будет возможность обратиться в суд и в судебном порядке все дополнительные компенсации, помимо той, которую он получил до суда, взыскать. Разумеется, судом будет учтено, что какую-то сумму он уже получил и что виновное в причинении вреда лицо попыталось предпринять меры для компенсации вреда. Но любые другие ограничения в таком соглашении, которые ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, будут недействительны», — рассказал он.