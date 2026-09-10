Договор не обязывает: Почему «Ветбиохим» не сможет закрыть рты хозяевам погибших собак
Олег Павлов заявил НСН, что «Ветбиохим» в праве пытаться компенсировать ущерб пострадавшим до суда, однако ущемлять их права как потребителей — нет.
Подписание соглашения с «Ветбиохимом» о денежной компенсации за гибель собак в обмен на молчание не лишает хозяев прав как потребителей в дальнейшем обращаться в другие органы касательно этой ситуации. Об этом НСН рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Владельцам собак, погибших после вакцинации «Мультиканом-8», предложили компенсации в обмен на отказ от претензий и молчание, сообщают российские Telegram-каналы. Так, «Ветбиохим» готов возместить расходы и выплатить от 300 тысяч рублей. После получения денег, человек обязан отказаться от всех дальнейших требований к компании. «В договоре прописана «суровая ответственность» за разглашение условий мирового соглашения и информации о смертях собак, рассказал один из владельцев. Павлов заявил, что попытка компании возместить ущерб до суда законна.
«На самом деле досудебный порядок компенсации вреда допускается. Другой вопрос, что подписывая такие соглашения, которые обязывают потребителя отказаться от всех претензий в дальнейшем, потребитель себя ничем не связывает. Потому что если какие-то аспекты, связанные с нарушением его прав, не были учтены в этом соглашении, у него будет возможность обратиться в суд и в судебном порядке все дополнительные компенсации, помимо той, которую он получил до суда, взыскать. Разумеется, судом будет учтено, что какую-то сумму он уже получил и что виновное в причинении вреда лицо попыталось предпринять меры для компенсации вреда. Но любые другие ограничения в таком соглашении, которые ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, будут недействительны», — рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, какой правильный алгоритм действий для владельца погибшего животного, если он хочет не просто получить деньги, а добиться расследования.
«Как бы это ни назвали, соглашение не будет рассматриваться судом, как попытка сокрытия, а лишь как попытка досудебной компенсации. Вообще при таких инцидентах для потребителя единой точкой входа могут стать органы прокуратуры, которые дальше привлекут к расследованию различные ведомства. Поэтому нужно собрать документы, подтверждающие факт владения животным и факт причинения вреда плоть до смерти. Все это может направляться в прокуратуру, в том числе через цифровые каналы. Одно дело — это тот конкретный круг пострадавших, а другое дело — потенциальный вред, который может быть причинен другим», — подытожил он.
В августе 2026 года Россию захлестнула волна сообщений о летальных исходах у собак после вакцинации «Мультиканом-8». Первые случаи зафиксировали в Ярославской области, затем — в Тульской, Калининградской, Свердловской, Тюменской, Тверской областях, а также в Москве и Подмосковье. По неофициальным данным, могло погибнуть около 100 животных. В связи с инцидентами Россельхознадзор приостановил обращение отдельных серий вакцин и обратился в прокуратуру для проверки предприятия-производителя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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