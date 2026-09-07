Без «Мстителей»? Россиянам предрекли конец предсеансовых показов зимой
Посетители кинотеатров не смогут посмотреть голливудские новинки ни официально, ни полулегально, заявил НСН Алексей Воронков.
К Новому году практика трансляций американских и других новинок под видом предсеансового обслуживания закончится, рассказал НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Зарубежные блокбастеры «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» действительно могут добраться до российских кинотеатров почти на месяц позже мирового релиза. Причиной потенциального сдвига называют новогодние праздники и конкуренцию с крупными отечественными премьерами, в частности, с новым фильмом Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино». Об этом сообщает портал «Киноафиша». Воронков подчеркнул, что россияне могут вообще не увидеть эти картины зимой.
«На текущий момент выпуск в российский прокат “Мстителей” и ”Дюны 3” не планируется ни в декабре, ни в январе, ни в марте 2027 года вне зависимости от графика релизов российских фильмов. На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно. Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших двух-трех месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года», — отметил он.
Ранее НСН подсчитала, как кино стало главным драйвером роста индустрии развлечений в 2026 году.
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