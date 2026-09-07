К Новому году практика трансляций американских и других новинок под видом предсеансового обслуживания закончится, рассказал НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.



Зарубежные блокбастеры «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» действительно могут добраться до российских кинотеатров почти на месяц позже мирового релиза. Причиной потенциального сдвига называют новогодние праздники и конкуренцию с крупными отечественными премьерами, в частности, с новым фильмом Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино». Об этом сообщает портал «Киноафиша». Воронков подчеркнул, что россияне могут вообще не увидеть эти картины зимой.