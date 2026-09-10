По его словам, Москва не является инициатором этих ударов - «ящик Пандоры» открыл Киев, атаковавший объекты российской гражданской инфраструктуры.

«Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ. Они уничтожаются и будут уничтожаться дальше», - заключил представитель Кремля.

Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил заявил «Радиоточке НСН», чтоРоссия, Турция и Украина могли бы договориться о безопасности перевозок в Чёрном море по примеру зернового коридора.

