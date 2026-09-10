Зеленского призвали вовлечь Италию и Польшу в переговоры по Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует вовлечь Италию и Польшу в переговоры по урегулированию конфликта. Как пишет RT, об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

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Он указал, что Киеву следует ориентироваться на все государства Евросоюза, а не ограничиваться участием Германии и Франции.

Также Таяни отметил, что Италия продолжит оказывать помощь Украине, при этом отправка в страну итальянских военнослужащих исключена.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что европейские элиты подрывают все попытки урегулировать украинский конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:ИталияПереговорыУкраинаВладимир Зеленский

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