Он указал, что Киеву следует ориентироваться на все государства Евросоюза, а не ограничиваться участием Германии и Франции.

Также Таяни отметил, что Италия продолжит оказывать помощь Украине, при этом отправка в страну итальянских военнослужащих исключена.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что европейские элиты подрывают все попытки урегулировать украинский конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».