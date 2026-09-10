Песков назвал «эфемерной» угрозу самолету Зеленского со стороны БПЛА

Угрозы для самолёта украинского президента Владимира Зеленского в аэропорту Кишинёва со стороны беспилотника не существовало. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Что касается вот этой эфемерной «угрозы» для самолёта - её не существовало», - сказал журналистам представвитель Кремля.

Он также добавил, что отсутствие угрозы признали и на Украине.

Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолёт с Зеленским на борту едва не стал целью атаки БПЛА во время вылета из Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СамолётБеспилотникиВладимир ЗеленскийДмитрий Песков

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