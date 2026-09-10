Скидки для многодетных семей приведут к росту цен на такси, так как некому будет это компенсировать, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Минтранс запускает эксперимент, который позволит сервисам такси автоматически подтверждать статус пассажира как члена многодетной семьи и предоставлять ему скидки, бонусы или другие меры поддержки. Об этом говорится в сообщении министерства. Попков раскрыл последствия такого эксперимента.