Кто заплатит? Скидки для многодетных семей приведут к росту цен на такси
Андрей Попков заявил НСН, что скидки многодетным семьям нужны, но нужно подумать и о компенсациях водителям.
Скидки для многодетных семей приведут к росту цен на такси, так как некому будет это компенсировать, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Минтранс запускает эксперимент, который позволит сервисам такси автоматически подтверждать статус пассажира как члена многодетной семьи и предоставлять ему скидки, бонусы или другие меры поддержки. Об этом говорится в сообщении министерства. Попков раскрыл последствия такого эксперимента.
«Многодетным семьям часто не хватает средств, поэтому, конечно, самая востребованная мера поддержки – это скидки. Остальное все есть, все работает как надо. Но я не очень понимаю, как эти скидки будут отражаться на заработке водителя, кто водителю их будет субсидировать? Тот же «Яндекс»? Не думаю. Таксопарки, которые сдают машины, тоже не заинтересованы в компенсациях. Кто защитит водителя, простого работягу? Профсоюзам связали руки, полномочий очень мало. Водитель опять останется «в дураках». Это не лучший вариант», - отметил он.
По его словам, в итоге крайними останутся другие пассажиры.
«Компенсировать будут ценами на поездки для других пассажиров. Я понимаю, что многодетным семьям надо помогать. Кто-то из чиновников хочет себе поставить «галочку», не думают о том, как это реализовать на практике. Если они выделят три копейки, а их заберет агрегатор себе, то ничего хорошего не будет», - добавил собеседник НСН.
Таксисты платят высокие комиссии и должны обеспечивать автомобили детскими креслами, поэтому им надо доплачивать за заказы от многодетных семей, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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