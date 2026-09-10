Чтобы не разонравилось: Невестам дали советы по покупке свадебного платья
Евгения Лейбман заявила НСН, что задолго до свадьбы покупать платье не стоит, но и откладывать на последнюю неделю нельзя.
Покупать свадебное платье лучше всего за три месяца до торжества, можно выбирать образ на маркетплейсе, но российском, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Свадьба петербурженки сорвалась из-за платья с AliExpress — вместо заказа ей прислали подвенечный наряд для куклы Барби, пишут СМИ. Невеста решила сэкономить и заказать наряд на известном китайском маркетплейсе. Однако всего за несколько дней до торжества вместо полноценного платья мечты девушке пришел маленький пакетик на почту. Внутри оказался миниатюрный наряд для куклы размером с ладонь для куклы. В итоге из-за неудачной покупки свадьбу пришлось перенести. Лейбман призвала отказаться от китайских маркетплейсов в рамках свадьбы.
«Что касается свадебного платья, его подбирают за три месяца. Это оптимальный срок, так как его можно заказать и даже сшить. Плюс невеста не устанет. Если невеста покупает платье слишком заранее, она может передумать, ей платье может даже разонравиться. Мы делали однажды свадьбу в Италии, платье невесты за три дня похитили из машины, наша невеста к такому не была готова. В итоге мы за один день сшили ей новое платье. Поэтому при желании всегда можно найти новое платье за короткий срок, можно даже арендовать», - рассказала она.
Она также призвала не заказывать платье на зарубежных маркетплейсах, так как в этом случае нет никаких гарантий.
«С Китаем я бы не рисковала, потому что свадебное платье – это очень важно для невесты. Поэтому нужно заказывать либо сильно заранее, чтобы успеть купить новое платье на случай ЧП, либо выбирать платье офлайн. На российских маркетплейсах представлен широкий выбор свадебных платьев. Многие невесты сегодня даже не выбирают именно свадебное платье, выбирают просто белое, шелковое, дополняют аксессуарами. Иногда это может быть белый костюм с фатой, брюки с топом и так далее», - добавила она.
В погоне за масштабной свадьбой сегодня нередко забывают о том, что главное – любовь и желание двоих создать семью, ранее заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
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