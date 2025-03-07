«Монастырь без соблазнов»: Спектакли Женовача назвали одними из лучших в Москве

СТИ отметила в начале марта 20-летний юбилей. На данный момент в труппу театра входит пять поколений выпускников Сергея Женовача, в том числе, Сергей Аброскин, Иван Янковский, Ольга Калашникова и другие артисты. Галахова отметила, что Женовач никогда не загоняет себя в рамки клише.

«Сергей Васильевич Женовач - это редкий режиссер, который делает великую традицию русского психологического театра Константина Станиславского живой, оправданной и художественно содержательной. Это бесконечно сложная задача, в какие-то эпохи авангардистом, постмодернистом быть легче, чем реалистом. Вместе с тем Женовач как режиссер не ставит себе каких-то клише. В театре можно увидеть постановки по произведениям Хармса, Платонова, Булгакова и Чехова. Честный путь художника ведет провидение, если все по правде, судьба благодарит человека. Когда-то среди зрителей спектакля "Мальчики" оказался богатый человек. Его потрясла постановка, он понял, что необходимо помочь коллективу жить в своих собственных стенах. Сегодня театр Женовача – монастырь со своим уставом. Его актеры первого-второго поколения редко снимаются в сериалах, он бережет их от соблазнов современного мира», - пояснила она.