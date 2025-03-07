«Монастырь без соблазнов»: Спектакли Женовача назвали одними из лучших в Москве
Режиссер Сергей Женовач никогда не ставит себе каких-то клише и бережет актеров своего театра от «сериальных соблазнов», сказала в эфире НСН Ольга Галахова.
«Студии театрального искусства» Сергея Женовача сегодня является монастырем со своим уставом, в котором сохраняют традиции русского психологического театра, заявила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова, а ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал постановки СТИ одними из лучших в Москве.
СТИ отметила в начале марта 20-летний юбилей. На данный момент в труппу театра входит пять поколений выпускников Сергея Женовача, в том числе, Сергей Аброскин, Иван Янковский, Ольга Калашникова и другие артисты. Галахова отметила, что Женовач никогда не загоняет себя в рамки клише.
«Сергей Васильевич Женовач - это редкий режиссер, который делает великую традицию русского психологического театра Константина Станиславского живой, оправданной и художественно содержательной. Это бесконечно сложная задача, в какие-то эпохи авангардистом, постмодернистом быть легче, чем реалистом. Вместе с тем Женовач как режиссер не ставит себе каких-то клише. В театре можно увидеть постановки по произведениям Хармса, Платонова, Булгакова и Чехова. Честный путь художника ведет провидение, если все по правде, судьба благодарит человека. Когда-то среди зрителей спектакля "Мальчики" оказался богатый человек. Его потрясла постановка, он понял, что необходимо помочь коллективу жить в своих собственных стенах. Сегодня театр Женовача – монастырь со своим уставом. Его актеры первого-второго поколения редко снимаются в сериалах, он бережет их от соблазнов современного мира», - пояснила она.
Со своей стороны, ректор ГИТИСа Григорий Заславский подтвердил НСН отметил, что спектакли «Студии театрального искусства» Сергея Женовача входят в число лучших столичных постановок.
«У меня много любимых постановок, начиная с "Мальчиков" и дальше. Из последних могу выделить спектакли "Ревизор» и "Самоубийца", на мой взгляд это одни из лучших постановок, которые сегодня можно увидеть в Москве. Любой театр точно существует, как незаменимая история», - сказал Заславский.
Ранее в театре сообщили, что в мае 2025 года труппа планирует представить премьеру по повести Виктора Некрасова «В родном городе», напоминает «Радиоточка НСН»
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