«Взрывное содержание!»: Названы лучшие российские спектакли 2024 года

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин составил свой рейтинг спектаклей 2024 года. На условное первое место он поставил спектакль Андрея Могучего «Холопы» в БДТ имени Товстоногова по мотивам одноименной пьесы П.П. Гнедича, известного драматурга конца XIX — начала ХХ века. Далее в списке театрала вновь оказалась «Палата №6» Льва Додина. На третьем месте – «Собачье Сердце» Антона Федорова в МТЮЗ, «Три» Петра Шерешевского в Камерном театре Малыщицкого, а также «Вишневый сад» Сергея Женовача.

Со своей стороны, советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская рассказала НСН, что ходит в театр раз в месяц, поэтому тоже может поделиться лучшими находками 2024 года.

«Я хожу в театр раз в месяц. Недавно я ходила в Театр на Малой Бронной на спектакль «Чайка» Константина Богомолова. Замечательный, умный, серьезный, просто потрясающий спектакль! Я под впечатлением нахожусь до сих пор. Михаил Барщевский выпускает спектакль за спектаклем, он их пишет, он их и ставит. Я несколько раз в этом году ходила, мне очень нравится. Очень интересные проблемы, которые рассматриваются, как это все сделано интерактивно – и по содержанию, и по сути очень интересно», - поделилась впечатлениями она.

На сцене Театра на Трубной 10 и 11 декабря состоялись премьерные показы спектакля театра «Неформат» адвоката Михаила Барщевского под названием «Ведите следствие». Михаил Барщевский рассказывал НСН, что в рамках его постановки зрители будут допрашивать героев минимум 40 минут.

