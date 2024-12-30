«Взрывное содержание!»: Названы лучшие российские спектакли 2024 года
Театральный критик Ольга Галахова и поэтесса Лариса Рубальская в эфире НСН назвали лучшие спектакли уходящего года, отметив работы Женовача, Машкова, Додина и Богомолова.
Подводя культурные итоги уходящего года, театральный критик Ольга Галахова в эфире НСН назвала топ-3 российских спектакля. Отдельно она отметила работу театра «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача.
«Я могу выделить за этот год не очень много названий, если мы говорим о спектаклях и достижениях. Я бы в целом выделила театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача. А также его спектакль «Вишневый сад». Спектакль сделан в спокойной манере, но там очень взрывное содержание. Продают не «Вишневый сад», а театр вместе с людьми. Действующие лица этой знаменитой пьесы Чехова выступают актерами труппы. Этот внутренний такой ход заставляет посмотреть на нее по-новому. Оказывается, что текст Чехова выдерживает абсолютно органично и такое решение», - отметила она.
Также Галахова оценила работу Владимира Машкова, который в этом году стал работать «на два театра». В Театре Табакова Машков поставил интерпретацию пьесы «Дети Ванюшина», в которой сам и сыграл главную роль.
«Этот сезон отмечен большим количеством новых назначений художественных руководителей. Театр «Современник» возглавил Владимир Машков, он сейчас руководит двумя театрами, пост в Театре Олега Табакова он сохранил. В «Табакерке» он поставил спектакль по пьесе Найденова, которая в оригинале называется «Дети Ванюшина». У них своя интерпретация под названием «Наследники». Это очень любопытный спектакль. Машков выступает не только режиссером, но и играет главную роль – купца Ванюшина. Мне кажется, что это очень примечательное явление. Очень мощная, талантливая, остроумная и в меру смешная актерская работа. Машков уместно смешен в этой роли, а также уместен как актер драматический. Отношения отцов и детей – это очень знакомая тема для русской литературы. Но в этом спектакле уже между отцами и детьми не просто непонимание, которое свойственно любой эпохе. А здесь между отцом и семьей трещина, которую ничем не замазать, никакой раздачей наследства. Это тотальное непонимание друг друга. И поэтому роль Ванюшина в этом случае – это роль про драматическое одиночество», - поделилась она.
Также Галахова вспомнила достижения культурной столицы, выделив «Палату» Льва Додина.
«Также нельзя забывать о Петербурге, где недавно прошел фестиваль «Биеннале театрального искусства». Туда Лев Додин привез свой спектакль «Палата №6». Додин – это сегодня тот режиссер, мастерство которого поражает и определяет движение. В каждом из перечисленных мною спектаклей находится своя человеческая тема. Еще я очень жду спектаклей Владимира Панкова, в прошлом сезоне это тоже было интересно, Центр драматургии и режиссуры показывает отличные работы», - заключила собеседница НСН.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин составил свой рейтинг спектаклей 2024 года. На условное первое место он поставил спектакль Андрея Могучего «Холопы» в БДТ имени Товстоногова по мотивам одноименной пьесы П.П. Гнедича, известного драматурга конца XIX — начала ХХ века. Далее в списке театрала вновь оказалась «Палата №6» Льва Додина. На третьем месте – «Собачье Сердце» Антона Федорова в МТЮЗ, «Три» Петра Шерешевского в Камерном театре Малыщицкого, а также «Вишневый сад» Сергея Женовача.
Со своей стороны, советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская рассказала НСН, что ходит в театр раз в месяц, поэтому тоже может поделиться лучшими находками 2024 года.
«Я хожу в театр раз в месяц. Недавно я ходила в Театр на Малой Бронной на спектакль «Чайка» Константина Богомолова. Замечательный, умный, серьезный, просто потрясающий спектакль! Я под впечатлением нахожусь до сих пор. Михаил Барщевский выпускает спектакль за спектаклем, он их пишет, он их и ставит. Я несколько раз в этом году ходила, мне очень нравится. Очень интересные проблемы, которые рассматриваются, как это все сделано интерактивно – и по содержанию, и по сути очень интересно», - поделилась впечатлениями она.
На сцене Театра на Трубной 10 и 11 декабря состоялись премьерные показы спектакля театра «Неформат» адвоката Михаила Барщевского под названием «Ведите следствие». Михаил Барщевский рассказывал НСН, что в рамках его постановки зрители будут допрашивать героев минимум 40 минут.
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