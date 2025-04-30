«Уральское фэнтези»: Чем удивит семейное кино «Легенды наших предков»
Иван Соснин в эфире НСН допустил, что конкуренция в прокате не помешает его новому проекту «Легенды наших предков» привлечь семейного зрителя в кинотеатр.
Яркая сказка о мифах Урала выступает в фильме «Легенды наших предков» лишь фоном для развития темы «отцов и детей», что делает это кино хорошим вариантом для семейного просмотра, заявил в интервью НСН режиссер ленты Иван Соснин, также известный зрителю по сериалам «Мамонты» с Юрием Стояновым и «Юг» с Ярославом Могильниковым.
Картина, ставшая одной из самых ожидаемых премьер 47-го Московского международного кинофестиваля, выходит в российских кинотеатрах с 1 мая. Фильм расскажет историю журналиста из Екатеринбурга, который вместе с 12-летней дочерью направляется в края, почти нетронутые цивилизацией, и встречает там множество мифических существ. При этом Соснин отметил, что сказочное фэнтези - не главное в фильме.
«Я живу на Урале, как и все ребята, которые работали над фильмом. Эти легенды и мифы с детства нас окружали. Сейчас я вырос, у меня родилась дочка, захотелось создать фэнтези-кино, которое можно с ней посмотреть, рассказать о ее корнях. Это хороший повод для диалога о важных темах с ребенком. Мифические существа и сказочная составляющая – вторая линия фильма. Первая связана с отношениями отца и дочери. Главный герой в разводе с женой. Мы наблюдаем кризис отношений между дочкой и отцом. Основная линия рассказывает о том, как выстроить отношения, не разрушить все мосты, которые были построены, и продолжить общаться с дочерью. В жизни героев не все легко, при этом послевкусие у фильма светлое, семейное. Думаю, детям от 8 лет эта картина уже будет понятна и интересна», - пояснил он.
Роли в фильме исполнили Александр Яценко, Антон Кузнецов и Юрий Колокольников. По словам режиссера, работа на съемочной площадке была очень душевной.
«Я уже работал и с Сашей, и с Антоном Кузнецовым на сериале "Юг", хорошо знаком с ними хорошо. С Юрой Колокольниковым уже снимал несколько проектов. Мы хорошо общаемся с ними, сделали ансамблевые пробы, пробы костюма, грима и выбрали актеров. На площадке работалось замечательно. Этот опыт, как детский пионерлагерь: мы все уехали на туристическую базу на Урал, жили вдали от цивилизации и снимали кино. Все были в равных условиях. Эти съемки были одними из самых душевных за все время, что я работаю в кино», - заявил Соснин.
Как добавил собеседник НСН, творческая команда проекта верит, что фильм понравится семейной аудитории.
«В майские праздники конкуренция высокая. К 80-летию Победы выходит много фильмов военной тематики, думаю, многие пойдут на эти проекты. Также параллельно выходит детский фильм. Кто-то уедет на дачу на майские праздники и не пойдет в кинотеатры, поэтому все очень непредсказуемое. Однако все же рассчитываю, что мы тоже сможем привлечь семейную аудиторию. Очень верю в это, сейчас мы делаем все, чтобы зрители узнали о нашем фильме», - подчеркнул он.
С 1 мая в российском прокате также появится военная драма Сергея Коротаева «В списках не значился», впервые представленная в рамках ММКФ. Одну из главных ролей в картине исполнил народный артист России Владимир Машков. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он отмечал, что всегда мечтал поставить повесть Бориса Васильева в театре, однако выпала удачная возможность создать новую экранизацию произведения.
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