Картина, ставшая одной из самых ожидаемых премьер 47-го Московского международного кинофестиваля, выходит в российских кинотеатрах с 1 мая. Фильм расскажет историю журналиста из Екатеринбурга, который вместе с 12-летней дочерью направляется в края, почти нетронутые цивилизацией, и встречает там множество мифических существ. При этом Соснин отметил, что сказочное фэнтези - не главное в фильме.

«Я живу на Урале, как и все ребята, которые работали над фильмом. Эти легенды и мифы с детства нас окружали. Сейчас я вырос, у меня родилась дочка, захотелось создать фэнтези-кино, которое можно с ней посмотреть, рассказать о ее корнях. Это хороший повод для диалога о важных темах с ребенком. Мифические существа и сказочная составляющая – вторая линия фильма. Первая связана с отношениями отца и дочери. Главный герой в разводе с женой. Мы наблюдаем кризис отношений между дочкой и отцом. Основная линия рассказывает о том, как выстроить отношения, не разрушить все мосты, которые были построены, и продолжить общаться с дочерью. В жизни героев не все легко, при этом послевкусие у фильма светлое, семейное. Думаю, детям от 8 лет эта картина уже будет понятна и интересна», - пояснил он.