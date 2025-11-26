Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Соболев

Конструктор, разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в Волгограде на 88-м году жизни. Об этом рассказал друг его семьи Вячеслав Черепахин в беседе с РИА Новости.

Соболев скончался накануне после продолжительной болезни.

«Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки - это легендарная фигура», - отметил Черепахин.

Валериан Соболев родился в 1938 году, окончил Сталинградский механический институт и начал работать на оборонном предприятии «Баррикады». Позднее он занимал должность директора-главного конструктора ЦКБ «Титан». Под руководством Соболева были созданы в том числе пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер».

