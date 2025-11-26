Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Соболев
Конструктор, разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в Волгограде на 88-м году жизни. Об этом рассказал друг его семьи Вячеслав Черепахин в беседе с РИА Новости.
Соболев скончался накануне после продолжительной болезни.
«Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки - это легендарная фигура», - отметил Черепахин.
Валериан Соболев родился в 1938 году, окончил Сталинградский механический институт и начал работать на оборонном предприятии «Баррикады». Позднее он занимал должность директора-главного конструктора ЦКБ «Титан». Под руководством Соболева были созданы в том числе пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер».
Ранее стало известно о смерти президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, члена Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации («Опыт») Владимира Тасуна, пишет «Свободная пресса». Ему было 76 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чуйченко: В РФ подготовили ответ на возможное изъятие активов Западом
- В МИД Армении заявили, что вопрос выхода из ОДКБ не обсуждается
- Пойдут за эмоциями: Как ностальгия обеспечит успех «Часу Пик 4» с Джеки Чаном
- СМИ: Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США
- Билеты на «Щелкунчик» в Большом будут продаваться только на официальном сайте театра
- Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Соболев
- Российским туристам назвали альтернативу визовой Черногории
- Осужденный за работу с СБУ россиянин планировал взорвать самолет чиновника РФ
- «Всех послали!»: Группа «Вирус!» будет праздновать Новый год дома с оливье
- В России 17 млн человек установили самозапреты на кредиты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru