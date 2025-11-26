Осужденный за работу с СБУ россиянин планировал взорвать самолет чиновника РФ
Гражданин России Андрей Верьянов, который по поручению Службы безопасности Украины собирал данные о системе ПВО в Московской области, получил задание подорвать самолет высокопоставленного российского чиновника. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, 55-летний уроженец Ростова-на Дону в апреле 2023 года инициативно установил сотрудничество с представителем СБУ и запрещенной в России террористической организацией. Против мужчины возбудили уголовные дела о государственной измене и организации деятельности террористической структуры и участии в ней, их соединили в одно производство.
Правоохранители также выяснили, что фигурант «получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации».
Второй Западный окружной военный суд приговорил мужчину к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Также фигурант выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии на железнодорожной инфраструктуре в Краснодаре, он признал вину, пишет «Свободная пресса».
