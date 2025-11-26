Рютте допустил завершение конфликта на Украине до конца года

Завершение конфликта на Украине возможно до конца года, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом он заявил изданию El País.

Орбан заявил, что конфликт на Украине скоро завершится

В интервью генсек утвердительно ответил на соответствующий вопрос. При этом Рютте указал, что предсказать сроки сложно, но он надеется на скорое наступление мира.

«Конечно, после женевских переговоров необходимо провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого», — отметил генсек альянса.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может быть заключено соглашение по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РЕН ТВ.

