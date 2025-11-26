Участники легендарной группы «Вирус!» рассказали спецкору НСН на Celebrity Party Woman.ru, что в этом году ради встречи Нового года дома отказались от всех мероприятий 31 декабря и даже не поехали выступать в Дубай, а также объяснили тренд на нулевые в музыке и поделились, за что любят Новый год.

«У нас что в июле, что в декабре разницы в количестве концертов нет. Повышается только цена. Но 31 числа мы всех послали и решили Новый год отметить дома, а все потому, что мы до 30 декабря полностью заняты. Последний концерт у нас 29 декабря, мы 30 возвращаемся и до 3 января в отпуске. Хочется спокойно посидеть, поесть оливье, посмотреть «Иронию судьбы». Потому что каждый год мы праздновали на сцене. Люди, может быть, устали от «Иронии судьбы», а нам вот хочется! Я очень люблю наряжать елку, особенно старыми игрушками, люблю все эти фильмы – «Один дома», «Обыкновенное чудо», «Ирония судьбы», - заявила солистка коллектива Ольга Лаки.