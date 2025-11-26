«Всех послали!»: Группа «Вирус!» будет праздновать Новый год дома с оливье
Сегодня музыка нулевых переживает новую волну популярности - люди хотят прийти на тусовку и отрываться, а не скучать под дип-хаус, заявила спецкору НСН группа "Вирус!".
Участники легендарной группы «Вирус!» рассказали спецкору НСН на Celebrity Party Woman.ru, что в этом году ради встречи Нового года дома отказались от всех мероприятий 31 декабря и даже не поехали выступать в Дубай, а также объяснили тренд на нулевые в музыке и поделились, за что любят Новый год.
«У нас что в июле, что в декабре разницы в количестве концертов нет. Повышается только цена. Но 31 числа мы всех послали и решили Новый год отметить дома, а все потому, что мы до 30 декабря полностью заняты. Последний концерт у нас 29 декабря, мы 30 возвращаемся и до 3 января в отпуске. Хочется спокойно посидеть, поесть оливье, посмотреть «Иронию судьбы». Потому что каждый год мы праздновали на сцене. Люди, может быть, устали от «Иронии судьбы», а нам вот хочется! Я очень люблю наряжать елку, особенно старыми игрушками, люблю все эти фильмы – «Один дома», «Обыкновенное чудо», «Ирония судьбы», - заявила солистка коллектива Ольга Лаки.
При этом на вопрос журналиста о том, пересмотрел ли бы коллектив свои планы на 31 число ради какого-то очень интересного предложения, участники заявили, что только если мероприятие будет в столице и поделились, что даже арабским шейхам не удалось их "купить" в этом году.
«Ну, разве что только в Москве, чтобы потом уехать домой. А вот арабские шейхи уже звонили. Без шуток! Прошлый Новый год мы встречали на сцене в Дубае, в этом году нас опять звали – мы отказались», - отметили они.
Говоря о музыкальных трендах, коллектив подтвердил, что сейчас в моде снова 2000-е, так как людям хочется отдыхать и веселиться под танцевальную музыку.
«Это абсолютная правда. Я не скажу, что у нас был какой-то провал, когда мы этого не ощущали. Песни группы «Вирус!» - это такие зажигательные композиции, которые постоянно звучат на любом корпоративе и празднике. Так что, конечно же, любая мода циклична, и мода на эту музыку тоже. Люди стали больше хотеть танцевать, ходить на какие-то такие тусовки, где можно действительно оторваться, а не просто сидеть и фоном слушать какой-нибудь дип-хаус», - отметили участники.
Ранее певец Шура (Александр Медведев) рассказал НСН, что артисту не стоит хвататься за любые корпоративы в декабре, ведь если он популярен, то востребован весь год.
