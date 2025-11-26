Российским туристам назвали альтернативу визовой Черногории
Российские туристы быстро переключаются на безвизовые азиатские и африканские страны, заявил НСН гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Для получения шенгенской визы сейчас нужен счастливый случай, с введением виз в Черногорию поездки в эту страну еще больше затруднятся, но в качестве альтернативы у россиян есть порядка 100 прямых направлений, рассказал НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Черногория собирается ввести визовый режим для россиян к концу третьего квартала 2026 года. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве. В дипмиссии пояснили, что мера связана с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе. Это в том числе предполагает введение визового режима для граждан Российской Федерации. Сейчас россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.
«Те, кто принципиально летает в Европу, все равно полетят. Наши звезды, например, там частенько бывают. И простые туристы находят всяческие возможности для этого. Понятное дело, что Черногория прекрасна, и альтернатив ей не так уж и много, но люди привыкают ко всему. Это политический вопрос, который приходится принимать как данность. Альтернативой Черногории сможет стать Греция, Албания, Хорватия - это все тоже Европа. Греция и Хорватия входят в Евросоюз, где шенгенская виза. К сожалению, шенгенские визы должны быть одобрены каждой страной соглашения. Из-за обстановки, в которой мы сейчас находимся, выдача шенгенских виз еще и очень сильно удлиняется, не говоря уже про мультивизу. Для получения шенгенской визы нужно, чтобы за границей был родственник или просто какой-то счастливый случай произойти. Визы они дают, но день в день», - пояснил Арзуманов.
Большинство же российских туристов готовы переключиться на другие направления, дефицита которых нет.
«Есть позитивная новость о безвизовом Китае, куда сейчас россияне массово едут. Это не Черногория и не Хорватия, но достаточно интересное направление, готовое принять наших туристов. Юго-Восточная Азия сильно нарастила объемы приема россиян: добавился Вьетнам, Таиланд. На Мальдивы люди уже летают как в Турцию. Египет популярен уже который год. Центральная Африка заинтересована в том, чтобы наши туристы приезжали. Конечно, это специфичный и сложный продукт, а сафари обойдется дорого, но это тоже интересный продукт. Порядка 100 прямых направлений есть в России», - рассказал гендиректор Tez Tour.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Дмитрий Горин заявил НСН, что введение виз для поездок в Черногорию еще больше затруднит путешествия россиян в эту страну, хотя для самостоятельных туристов и владельцев недвижимости это все равно не станет сдерживающим фактором.
