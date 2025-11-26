Для получения шенгенской визы сейчас нужен счастливый случай, с введением виз в Черногорию поездки в эту страну еще больше затруднятся, но в качестве альтернативы у россиян есть порядка 100 прямых направлений, рассказал НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Черногория собирается ввести визовый режим для россиян к концу третьего квартала 2026 года. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве. В дипмиссии пояснили, что мера связана с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе. Это в том числе предполагает введение визового режима для граждан Российской Федерации. Сейчас россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.

«Те, кто принципиально летает в Европу, все равно полетят. Наши звезды, например, там частенько бывают. И простые туристы находят всяческие возможности для этого. Понятное дело, что Черногория прекрасна, и альтернатив ей не так уж и много, но люди привыкают ко всему. Это политический вопрос, который приходится принимать как данность. Альтернативой Черногории сможет стать Греция, Албания, Хорватия - это все тоже Европа. Греция и Хорватия входят в Евросоюз, где шенгенская виза. К сожалению, шенгенские визы должны быть одобрены каждой страной соглашения. Из-за обстановки, в которой мы сейчас находимся, выдача шенгенских виз еще и очень сильно удлиняется, не говоря уже про мультивизу. Для получения шенгенской визы нужно, чтобы за границей был родственник или просто какой-то счастливый случай произойти. Визы они дают, но день в день», - пояснил Арзуманов.