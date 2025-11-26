Билеты на «Щелкунчик» в Большом будут продаваться только на официальном сайте театра

Как отметили в Большом, билеты на спектакль на Исторической сцене поступят в продажу 2 декабря в 10:00 мск.

«В этом году билеты на балет «Щелкунчик»... будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра... Реализация билетов будет осуществляться в рамках специальной программы», - отметили в театре.

В электронном билете будут указывать имя, отчество, фамилию посетителя, номер удостоверяющего личность документа, который необходимо предъявить при проходе на спектакль одновременно с билетом. Приобретающие билет для себя могут одновременно купить билеты еще для трех человек.

Также в театре рассказали, что из-за колоссальной популярности балета часть билетов на показы «Щелкунчика» в декабре можно будет приобрести на аукционе. Принять участие в нем могут физические и юридические лица, им следует заранее подать заявку согласно графику торгов. Часть собранных средств направят на поддержку артистов Большого театра.

Билеты на «Щелкунчика» в Большом уже продавали на аукционах в 2024 году, в ходе торгов ставка за комплект из четырех билетов достигала 1,2 млн рублей.

