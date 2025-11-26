Билеты на «Щелкунчик» в Большом будут продаваться только на официальном сайте театра
Билеты на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в Большом театре не будут продаваться в кассах учреждения. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Как отметили в Большом, билеты на спектакль на Исторической сцене поступят в продажу 2 декабря в 10:00 мск.
«В этом году билеты на балет «Щелкунчик»... будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра... Реализация билетов будет осуществляться в рамках специальной программы», - отметили в театре.
В электронном билете будут указывать имя, отчество, фамилию посетителя, номер удостоверяющего личность документа, который необходимо предъявить при проходе на спектакль одновременно с билетом. Приобретающие билет для себя могут одновременно купить билеты еще для трех человек.
Также в театре рассказали, что из-за колоссальной популярности балета часть билетов на показы «Щелкунчика» в декабре можно будет приобрести на аукционе. Принять участие в нем могут физические и юридические лица, им следует заранее подать заявку согласно графику торгов. Часть собранных средств направят на поддержку артистов Большого театра.
Билеты на «Щелкунчика» в Большом уже продавали на аукционах в 2024 году, в ходе торгов ставка за комплект из четырех билетов достигала 1,2 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гинеколог раскрыла последствия передачи ЭКО по ОМС только госклиникам
- Песков назвал преждевременными заявления о скором завершении конфликта на Украине
- Чуйченко: В РФ подготовили ответ на возможное изъятие активов Западом
- В МИД Армении заявили, что вопрос выхода из ОДКБ не обсуждается
- Пойдут за эмоциями: Как ностальгия обеспечит успех «Часу Пик 4» с Джеки Чаном
- СМИ: Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США
- Билеты на «Щелкунчик» в Большом будут продаваться только на официальном сайте театра
- Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Соболев
- Российским туристам назвали альтернативу визовой Черногории
- Осужденный за работу с СБУ россиянин планировал взорвать самолет чиновника РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru