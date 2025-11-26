Зарплаты, инфляция и ставка ЦБ: Как окончание СВО изменит российскую экономику
В долгосрочной перспективе отмена санкций позволит обладать дополнительными ресурсами бюджета, но при завершении СВО наиболее важным фактором будет сокращение расходов РФ, заявил НСН Ярослав Кабаков.
В случае подписания мирного договора по Украине в России «остынет» рынок труда, снизится инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Он отметил, что это произойдет даже без резкой отмены санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и подписать мирный план США в День благодарения 27 ноября, пишет Axios. Трамп же заявил, что обсуждения мирного плана идут полным ходом, и анонсировал переговоры Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. Кабаков рассказал, как приближение к миру влияет на экономику.
«Весьма вероятно, что мы увидим снижение расходной части бюджета. Бюджетный стимул снизится, что повлияет на инфляцию. Рынок труда станет менее горячим, подрастет немного безработица, что позволит Центробанку более оперативно снижать ключевую ставку. Инфляция начнет снижаться, но невозможно предположить, до какого уровня. Много будет влиять факторов. Многое будет зависеть от того, на сколько процентов будет урезана расходная часть бюджета, с какой скоростью будет остывать рынок труда. Это все будет влиять на инфляцию. Если будет появляться трудовой ресурс, это повлияет и на заработные платы, что также влияет на инфляцию», - пояснил он.
При этом он отметил, что отмена санкций в этом смысле не самый важный фактор для экономики.
«Санкции здесь не так влияют. Они больше влияют на доходную часть бюджета. В долгосрочной перспективе отмена санкций позволит обладать дополнительными ресурсами с точки зрения бюджета. Если говорим про инфляцию и внутренний рынок, тут другие факторы влияют», - добавил собеседник НСН.
Предлагаемый США план по урегулированию конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом не уточняется, о каких санкциях идет речь. А «европейский» план уточняет, что санкции будут сняты не сразу.
