Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

Актер и режиссер, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Причина смерти не уточняется.

Всеволод Шиловский родился в Москве, окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году и служил во МХАТе, совмещая работу в театре с активной съемочной деятельностью. С 1987 года артист сосредоточился на кино, он снимался в картинах и выступал в качестве режиссера. В числе его наиболее известных работ - фильмы «Военно-полевой роман», «Жизнь Клима Самгина», «Жила-была одна баба», сериалы «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

Кроме того, Шиловский вел преподавательскую деятельность и руководил актерской мастерской ВГИКа. В 2017-м артист создал собственный театр-студию.

Ранее в Индии на 90-м году жизни скончался легендарный актер Дхармендра Кевал Кришан Деол, известный как Дхармендра, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
