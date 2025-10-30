Митя Фомин признался, что относится к Хэллоуину как к поводу напиться
Митя Фомин выступил за то, чтобы алкоголь воспринимался как сопровождение праздника, однако если он становится деструктивным, то человеку нужно от него полностью отказаться.
Певец, актер, телеведущий Митя Фомин признался, что относится к Хэллоуину как к поводу напиться. Об этом артист заявил на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».
«Я отношусь к Хэллоуину как к поводу напиться. Октябрь у меня был месяцем ЗОЖа. Скучно, скажу я вам! Но я держался как стойкий оловянный солдатик. Я чуть попозже развяжусь, ко Дню народного единства. Я хочу быть един со своей командой, с которой у нас как раз планируется корпоратив. Вот там я оторвусь и за Хэллоуин, и за Вальпургиеву ночь, и за День народного единства. Я не алкоголик, однако если учитывать, что это заболевание имеет три стадии, то, я уверен, мы все уже на первой. Я выступаю за то, чтобы алкоголь был событием, чтобы он воспринимался только как поощрение, как сопровождение праздника. Как только алкоголь становится деструктивным, это очень плохо. В такой ситуации нужно прекращать любое общение с ним, вставать на ЗОЖ-рельсы, заниматься спортом, вкусно есть и заниматься любовью», — приводит слова артиста спецкор НСН.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил НСН, что за обычные страшные костюмы россиян не привлекут к ответственности, однако если усмотрят в нем признаки запрещенного культа, то могут оштрафовать и даже задержать.
