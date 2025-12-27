В России размер маткапитала на первого ребенка достигнет 737 тысяч рублей

Размер материнского капитала увеличится в России в 2026 году, он составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил, что маткапитал вырастет с 1 февраля.

«На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, - 974 189 рублей», - указал Говырин.

Эти деньги можно использовать для покупки или строительства жилья, оплаты образования, направить на социальную адаптацию детей с инвалидностью или накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ранее стало известно, что с января 2026 года в РФ упростится процедура оформления жилья, купленного с использованием маткапитала.

