Пресс-секретарь Белого дома заявила о своей беременности
27 декабря 202503:55
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о своей беременности. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать, - это девочка, которая появится на свет в мае 2026 года», - написала Ливитт.
Пресс-секретарь поблагодарила президента США Дональда Трампа за создание «благоприятной для семьи» атмосферы в Белом доме.
Кэролайн Ливитт 28 лет, она замужем за 60-летним бизнесменом Николасом Риччио. У пары есть сын Николас Роберт, который появился на свет в июле 2024 года.
