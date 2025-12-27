Пресс-секретарь Белого дома заявила о своей беременности

«Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать, - это девочка, которая появится на свет в мае 2026 года», - написала Ливитт.

Пресс-секретарь поблагодарила президента США Дональда Трампа за создание «благоприятной для семьи» атмосферы в Белом доме.

Кэролайн Ливитт 28 лет, она замужем за 60-летним бизнесменом Николасом Риччио. У пары есть сын Николас Роберт, который появился на свет в июле 2024 года.

