Пресс-секретарь Белого дома заявила о своей беременности

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о своей беременности. Об этом она сообщила в соцсетях.

Рианна объявила о третьей беременности

«Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать, - это девочка, которая появится на свет в мае 2026 года», - написала Ливитт.

Пресс-секретарь поблагодарила президента США Дональда Трампа за создание «благоприятной для семьи» атмосферы в Белом доме.

Кэролайн Ливитт 28 лет, она замужем за 60-летним бизнесменом Николасом Риччио. У пары есть сын Николас Роберт, который появился на свет в июле 2024 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
ТЕГИ:БеременностьБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры