В Якутске авто с восемью людьми провалилось под лед
Автомобиль «Тойота Эстима», в котором находились восемь человек, провалилась под лед в Якутске. Об этом сообщает главное управление МЧС по Якутии.
Инцидент произошел в микрорайоне Промышленный при выезде машины на лед в несанкционированном месте на реке Лена. Авто провалилось в районе места слива сточных вод в протоку.
«Внутри находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине», - указали в МЧС.
На месте ЧП работают водолазы.
По предварительным данным прокуратуры региона, в результате произошедшего есть погибшие. Ведется проверка.
Ранее в Архангельской области провалился под лед бензовоз с топливом, обошлось без пострадавших.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Якутске авто с восемью людьми провалилось под лед
- В России размер маткапитала на первого ребенка достигнет 737 тысяч рублей
- В США произошла стрельба в офисе шерифа
- Депутат Федяев: В России отменят автопродление водительских прав
- Пресс-секретарь Белого дома заявила о своей беременности
- СМИ: Google заберет свои старые серверы у провайдеров РФ
- В Японии произошло ДТП с участием более 50 машин
- СМИ: В 2026 году британский монарх посетит США впервые за почти 20 лет
- Минздрав может продлить работу врачам без аккредитации
- Ким Чен Ын: Отношения КНДР и России еще более укрепились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru