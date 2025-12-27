В Якутске авто с восемью людьми провалилось под лед

Автомобиль «Тойота Эстима», в котором находились восемь человек, провалилась под лед в Якутске. Об этом сообщает главное управление МЧС по Якутии.

Инцидент произошел в микрорайоне Промышленный при выезде машины на лед в несанкционированном месте на реке Лена. Авто провалилось в районе места слива сточных вод в протоку.

«Внутри находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине», - указали в МЧС.

На месте ЧП работают водолазы.

По предварительным данным прокуратуры региона, в результате произошедшего есть погибшие. Ведется проверка.

Ранее в Архангельской области провалился под лед бензовоз с топливом, обошлось без пострадавших.

