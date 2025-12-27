В США произошла стрельба в офисе шерифа

Стрельба произошла в офисе шерифа округа Шошоне в американском штате Айдахо. Об этом пишет местная газета Shoshone News-Press.

Информации о причинах ЧП пока нет. По данным издания, пострадали по меньшей мере два человека, их госпитализировали. Еще один пострадавший может оставаться внутри офиса.

Стрелявший не покидает здание, и задержать его пока не удалось. На месте инцидента находятся правоохранители.

Ранее в Донецке мужчина устроил беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов в Петровском районе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Злоумышленника оперативно задержали.

