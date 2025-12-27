Депутат Федяев: В России отменят автопродление водительских прав

Водительские права в России перестанут автоматически продлевать с 1 января нового года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с РИА Новости.

Как напомнил парламентарий, действие водительских прав продлевали в 2020 году по указу президента, это была исключительная мера во время пандемии коронавируса.

«Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития... и продление также было изначально задумано как временная мера. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», - заявил Федяев.

Россиянам не нужно срочно менять документы, если их срок действия истек либо истекает с 1 февраля 2022-го по 31 декабря 2025 года. Водительские права считаются действительными в течение трех лет сверх указанной даты, однако если их срок истекает 1 января 2026 года либо позже, то на документ не распространяется автоматическое продление.

Федяев также напомнил, что такое продление прав действительно только в России. Для поездки за рубеж на автомобиле необходимо заблаговременно поменять документ.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в РФ будут аннулировать водительские удостоверения в случае обнаружения у их владельцев опасных заболеваний.

