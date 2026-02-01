В СК РФ рассказали о версиях пропажи семьи Усольцевых под Красноярском
Следствием изначально рассматривались три версии пропажи семьи туристов Усольцевых под Красноярском, сообщает ТАСС.
Речь идет о несчастном случае, криминальной версии и побеге. В ходе расследования последняя версия опровергнута. Против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства.
Две остальные версии отрабатываются по данному делу. Приоритетной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья.
Пропавшая свыше трех месяцев назад в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых намеревалась добраться до горы Мальвинка в день исчезновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
